L'appello di Acerbo alla Asl: "Organizzare il trasporto dei pazienti Covid dal domicilio all'ospedale per le visite"

Organizzare un servizio di trasporto per i pazienti positivi al Covid, che si trovano nelle loro abitazioni ma devono recarsi in ospedale per le visite di controllo. La proposta arriva dal segretario nazionale di Rifondazione Acerbo, guarito recentemente dal Covid, che evidenzia come questo spostamento necessario possa diventare particolarmente complicato per chi non è autonomo o non ha la patente.

Se infatti non è in grado di guidare da solo fino all'ospedale, non può essere accompagnato da un parente perchè rischierebbe il contagio: