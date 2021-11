Acerbo (Rifondazione) sulla proposta di una norma regionale sul cimitero dei feti: "Legge horror"

Duro commento del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, assieme a Viola Arcuri, del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista in merito alla proposta di legge in discussione in consiglio regionale riguardante l'obbligo di sepoltura dei feti. Per Acerbo, si tratta di una legge horror contro le donne, con cui Fratelli d'Italia vuole colpevolizzare e offendere le donne:

"Un modo per veicolare il messaggio che l'aborto è un assassinio e di conseguenza che le donne che vi ricorrono sono delle assassine. Il togliere poi alla donna la decisione ultima riguardante la sepoltura dei "prodotti abortivi" - così sono definiti dalla stessa proposta di legge - dà l'idea che l'obiettivo è porsi su un piano di condanna della scelta di interrompere la gravidanza. I proponenti dicono che vogliono affermare " il diritto ad una degna sepoltura a tutte quelle creature che non sono riuscite a venire al mondo, identificandole come vita". La traduzione è che le donne che abortiscono toglierebbero la vita a delle sfortunate creature non che facciano la scelta - a volte tra l'altro motivata da ragioni di salute - di non procreare"

Con questa logica, aggiungono gli esponenti di Rifondazione, anche la masturbazione e il sesso con anticoncezionali sono stragi di miliardi di vite umane, un posto di vista religioso che però non deve essere tradotto in legge da uno stato laico:

"La destra cerca di cavalcare quella parte di mondo cattolico che fu sconfitta nel referendum del 1981 ma che ha continuato a portare avanti campagne antiabortiste e un vero e proprio boicottaggio della legge 194." Ricordiamo che la proposta di legge per ora non è stata ancora discussa in commissione a causa del parere negativo espresso dalla commissione pari opportunità della Regione.