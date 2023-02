Acerbo dopo gli arresti per l'agguato della strada parco: "Fuori la 'Ndrangheta da Pescara"

«Fuori la 'Ndrangheta da Pescara, le indagini hanno confermato quanto avevo immediatamente intuito e denunciato».

A dirlo è Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare.

Come rivelato dagli inquirenti nella giornata di ieri, dopo i due arresti eseguiti, dietro l'omicidio della strada parco c'era la criminalità organizzata e, in particolare la 'ndrangheta calabrese.

Secondo gli inquirenti l'architetto Walter Albi sarebbe stato ucciso e Cavallito ferito gravemente nel bar del Parco per ordine di 'ndranghetisti. «Torno a ripeterlo», dice Acerbo, «quella della criminalità organizzata è un'emergenza sottovalutata dalla politica. Bisogna impedire che Pescara e l'Abruzzo divengano terra di conquista della criminalità organizzata. Bisogna aiutare la magistratura e le forze dell'ordine con uno sforzo di tutte le istituzioni, i partiti, la società civile, i sindacati. La penetrazione del capitale criminale nel nostro territorio va fermata prima che sia troppo tardi Ringrazio gli inquirenti, a partire dal procuratore Giuseppe Bellelli, per aver individuato i presunti responsabili. Da ex-consigliere invito il presidente Antonelli e i capigruppo a convocare immediatamente un consiglio comunale straordinario sulla penetrazione della criminalità organizzata nel nostro territorio invitando Procura della Repubblica, prefetto, questore, carabinieri, guardia di finanza e direzione antimafia, Libera, organizzazioni datoriali, di categoria, sindacati, associazioni. Non rassegnamoci alle mafie. Ricordo che nel bar-pizzeria sulla strada parco quella sera c'erano anziani e giovani, persone normali che si sono ritrovate a assistere a un delitto mafioso. Fuori la ndrangheta da Pescara!».