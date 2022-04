Acerbo (Rifondazione) sui centri commerciali aperti il primo maggio: "Vanno boicottati"

Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ed ex consigliere comunale di Pescara e consigliere regionale Maurizio Acerbo, interviene in merito alla decisione di alcuni centri commerciali di rimanere aperti domani, domenica primo maggio. Assieme ad Acerbo, a criticare questa decisione anche Antonello Patta, responsabile lavoro del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea parlando di una scelta possibile, da parte degli imprenditori della grande distribuzione, grazie alla norma votata da centrodestra e PD ai tempi del governo Monti:

"Una vergognosa legge sul commercio che Lega e M5s avevano promesso di abolire ma che dopo 5 anni è ancora lì nonostante le proteste sindacali. Questa liberalizzazione selvaggia che non c'è in altri paesi dell'Ue ha consentito l'ipersfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori della grande distribuzione, ma anche una concorrenza sleale nei confronti del piccolo commercio e degli esercizi di vicinato. Purtroppo oggi lavoratrici e lavoratori sono molto ricattabili e tutti sanno che sono costretti a lavorare oltre l'orario contrattuale e a rinunciare a giorni di riposo."

Acerbo ricorda una recente sentenza della corte di cassazione in cui si stabilisce che il datore di lavoro non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche infrasettimanale aggiungendo che però senza articolo 18 e con contratti precari spesso i lavoratori subiscono ricatti e comportamenti intimidatori da parte delle catene commerciali, come avvenuto nel supermercato Aldi di Trieste con il licenziamento del delegato Filcams-Cgil Giovanni Manca con la scusa di un mancato reso di 45 centesimi:

"Rifondazione Comunista invita cittadine a cittadini a boicottare tutte le catene commerciali che saranno aperte il primo maggio"