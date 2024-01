L'assessore regionale Quaresimale grande assente al consiglio straordinario sull'accorpamento scolastico: piovono critiche

Sul piano di dimensionamento scolastico il coro è unanime a cominciare dalla voce del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri: la delibera di giunta regionale va rivista perché Pescara non doveva subire alcun accorpamento come invece avvenuto con quello del comprensivo 1 al 7. Un comprensivo, è stato rimarcato, che ricade in due dei quartieri più difficili: Fontanelle e Rancitelli. "Salvata" la provincia di Teramo è invece finita per diventare, così come L'Aquila è stato sottolineato, la "vittima sacrificale" per rispondere alle richieste ministeriali nonostante i numeri dicessero esattamente il contrario, è stato più volte ribadito.

Compatto dunque il consiglio comunale nel votare l'ordine del giorno con cui si chiede a sindaco e giunta comunale di impegnarsi in ogni modo possibile per ottenere l'annullamento o la rettifica della delibera regionale: qualora ciò non avvenisse nell'impugnarla davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale). Consiglio compatto, con anche l'opinione chiaramente espressa proprio dal presidente Sospiri, nel criticare chi quel Piano alla fine lo ha messo nero su bianco: l'assessore all'Istruzione Pietro Quaresimale.

Pioggia di critiche verso l'assessore regionale Pietro Quaresimale, il grande assente: "Inaccettabile"

È stato lui il grande assente nella seduta svoltasi a Palazzo di Città ed è a lui che si è rivolto il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che milita nel suo stesso partito, la Lega. “Inaccettabile” quella sedia vuota nella sala consiliare dato che ha sottolineato, “ho con lui condiviso data e ora di questo appuntamento. È una mancanza di rispetto verso il consiglio comunale e verso la città di Pescara che, con rispetto per tutti i comuni e le città d'Abruzzo, è la più importante. Critico questo comportamento che non posso condividere e accettare”, ha detto Antonelli.

Parole dure tanto quanto quelle pronunciate nei suoi confronti da Sospiri: “evidentemente - ha detto - c'è stato un atteggiamento non da assessore regionale, la delibera va riformulata e va riconsiderato un nuovo atto che non preveda due accorpamento a Pescara. Non ci è stato chiesto un tale sacrificio e dobbiamo lavorare a una distribuzione perequativa”.

Il primo a tirare in ballo Quaresimale in apertura di seduta è stato il consigliere comunale di Azione e candidato sindaco Carlo Costantini che con più moderazione aveva “auspicato” che l'assessore regionale che proprio della provincia di Teramo è referente, non abbia fatto quella scelta perché “candidato alle prossime elezioni regionali. Sacrificare Pescara – ha detto – spero non sia un presupposto al bisogno o all'aspettativa elettorale”.

A citarlo nel suo intervento ancora una volta anche il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, come l'assessore stesso e Antonelli pure esponente della Lega, che proprio a IlPescara per la prima volta aveva denunciato quello che aveva definito già definito uno “sgarbo” tradottosi in una scelta che è una “schifezza”. Termine questo ribadito da De Martinis nell'aula di Palazzo di Città: “mentre c'era un territorio e un presidente che stavano scegliendo un male minore c'era qualcuno che in barba a qualsiasi ragionamento e un messaggio chiaro e cioè che Pescara non dovesse subire nessun accorpamento, pensava bene di preservare la provincia di Teramo dall'accorpamento”, ha dichiarato ricordando che all'accorpamento nel capoluogo adriatico si è arrivati dopo l'esclusione di addossarli tutti al territorio di Penne.

Non da meno le posizioni espresse dagli scranni di opposizione del consiglio comunale con consiglieri del centrosinistra e del M5s che hanno definito l'assenza di Quaresimale una “vergogna politica” o comunque una “scelta politicamente chiara”.

Dal consiglio comunale straordinario un coro unanime: correggere o annullare la delibera di giunta regionale, se così non sarà avanti con l'impugnazione davanti al Tar

Se sotto alcuni aspetti la lontananza politica tra opposizione e maggioranza è emersa in merito ad alcune dichiarazioni fatte in aula, la posizione è stata, come detto, unilaterale. Tutti, politici, sindacalisti e rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale e provinciale quella delibera non la condividono e chiedono che si proceda subito per correggere il tiro.

La ricostruzione dei fatti è stata fatta con De Martinis che da parte sua si è assunto la piena responsabilità per aver scelto l'accorpamento dei comprensivi 1 e 7 a fronte dell'alternativa: accorpare istituto Manthoné e Di Marzio con il primo, è tornato a dire, altro presidio di legalità irrinunciabile. Una scelta obbligata, ha precisato ribadendo però che mai lo si era neanche pensato quell'accorpamento perché la richiesta era sempre stata la stessa: Pescara fuori dai giochi dato che il suo sacrificio in passato lo aveva già compiuto.

Così però alla fine non è stato e se qualcuno, soprattutto tra i sindacati, si chiede dove si sia innescato il cortocircuito che ha prodotto questo risultato, adesso quello che tutti vogliono è che si giunga a una rapida soluzione. E la soluzione è una sola: rettificare la delibera esistente ridistribuendo uno degli accorpamenti della provincia di Pescara a Teramo, questa la proposta di De Martinis se proprio la provincia non potesse essere esclusa lasciando Penne e scongiurando quella dei due comprensivi cittadini, o l'annullamento in autotutela con una nuova delibera che risponda comunque a quel principio di “solidarietà” tanto invocato e che nei fatti non sarebbe stato affatto rispettato.

Il vicesindaco Adelchi Sulpizio chiamato a intervenire al posto del sindaco Carlo Masci a casa con l'influenza e anche dell'assessore comunale alla pubblica istruzione Gianni Santilli che aveva impegni fuori città già da prima che il consiglio fosse convocato, è stato spiegato dal presidente Antonelli, ha anche lui ribadito la posizione dell'amministrazione leggendo in aula la lettera che il primo cittadino ha inviato, tra gli altri, proprio all'assessore Quaresimale per esprimere "disappunto" sulla scelta fatta.

Il presidente Sospiri, unico esponente della Regione presente con quell'assenza di Quaresimale che ha stizzito tutti, ha quindi rimarcato: “questa delibera non va affatto bene, non è corretta e non corrisponde alla logica di perequazione. Deve essere riformulata e rifatta”.

Il messaggio all'assessore regionale è arrivato forte e chiaro da tutti i fronti: quello dell'opposizione e quello della sua stessa maggioranza. Se non si provvederà, ha quindi concluso Antonelli a margine di quell'ordine del giorno che ha ottenuto il “sì” di 17 consiglieri sui 17 presenti, quella delibera si impugnerà: senza se e senza ma.