Il vicesindaco Santill replica sulla questione Aca: "Blasioli ha fatto un buco nell'acqua"

No a strumentalizzazioni politiche per il problema della perdita d'acqua nella vecchia sede della Regione e per le carenze idriche degli ultimi mesi. Il vicesindaco Santilli interviene attaccando il consigliere Blasioli che aveva denunciato la perdita che da diversi giorni interessa l'ex sede regionale in viale Bovio e dove l'Aca, questa mattina, è intervenuta per riparare il danno che stava allagando il parcheggio.

Santilli evidenzia come l'amministrazione comunale non abbia mai risparmiato critiche e denunce all'Aca soprattutto per quanto riguarda la gestione idrica degli ultimi mesi, con le continue interruzioni e riduzioni di portata che interessano ogni giorno migliaia di cittadini pescaresi.

Adottando un minimo sindacale di onestà intellettuale nel doveroso riscontro di quello che sostiene con moralismo degno di miglior causa, si sarebbe risparmiato e ci avrebbe risparmiato l’ennesimo scomposto e vuoto attacco politico al sindaco di Pescara sulla vicenda dei disservizi Aca Carlo Masci non ha mai mancato di muovere pubblicamente motivate critiche e fermi richiami ai vertici dell’Aca per la gestione balbettante del patrimonio idrico e della sua erogazione, come risulta non solo dagli organi di informazione

ma soprattutto da ampia e circostanziata documentazione che avrebbe potuto chiedere tranquillamente ai suoi sodali di partito in consiglio comunale per sentirsi rassicurato, come tutti i cittadini di Pescara, dall’operato del sindaco Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Santilli poi parla dell?Aca come di una "riserva" di poltrone che il Pd per anni ha gestito portando anche alle conseguenze che vediamo oggi con l'emergenza idrica.