L'Aca replica al consigliere regionale Blasioli: "Solo una trovata mediatica, lavoriamo per rendere l'azienda efficiente"

L'Aca replica alle dichiarazioni ed accuse mosse dal consigliere regionale Pd Blasioli, riguardanti le perdite che provocano carenze idriche e la gestione degli incarichi all'interno dell'azienda acquedottistica pubblica. L'Aca si è detta pronta a qualsiasi confronto sugli atti, con gli enti garanti che hanno già saputo cogliere le differenze rispetto al passato, con i confronti che di solito avvengono senza clamore mediatico come nel caso dell'assemblea online di sabato del M5s su tariffe, crisi idrica e servizio ai cittadini alla quale hanno partecipato per Aca il Presidente Ing. Brandelli e il consigliere Canzano.

Aca è una bellissima realtà di Utility, ma diventata storicamente un coacervo di inefficienza. Questo cda lavora incessantemente, in trasparenza, scienza e coscienza per riportare Aaca nel binario delle regole tecniche di Arera, perseguendo efficacia, efficienza, equità ed etica nella gestione, e non si sottrae ad alcun tipo di confronto: solo nel 2020 Aca ha fatto 40.000 interventi e le reti colabrodo di oggi sono il risultato di tanta gestione Pd.