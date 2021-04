Indice Rt, focolai e pressione ospedaliera in calo, Marsilio: "Abruzzo verso la zona gialla"

L'Abruzzo va verso la zona gialla a partire da lunedì 26 aprile.

Ad anticiparlo è Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese, in attesa del report della cabina di regia del ministero della Salute.

«La bozza del report settimanale che domani sarà sottoposta alla valutazione consueta della Cabina di Regia nazionale mostra segnali di miglioramento su tutti gli indicatori», dice Marsilio, «in particolare, torna a scendere l’indice Rt, che si ferma a 0,84 medio (0,79-0,89) contro lo 0,92 della scorsa settimana. La pressione ospedaliera scende al 26% (-1%) nelle terapie intensive e 34% (-3%) in area medica, percentuali che non ‘scontano’ le ulteriori diminuzioni di ieri e della giornata odierna. Diminuiscono anche i focolai. Un quadro che consolida e certifica l’attribuzione della fascia gialla all’Abruzzo, rendendo possibili le riaperture tanto attese, nella misura concessa dal recente decreto-legge. Rinnoviamo l’appello a tutti i cittadini e a tutti gli operatori nell’applicare e osservare con serietà le misure di protezione e contenimento del virus, per non vanificare i sacrifici fatti».