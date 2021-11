Il presidente Marsilio chiarisce: "Notizia non vera l'Abruzzo zona gialla, ma l'attenzione resta alta"

L'Abruzzo non è in zona gialla e al momento non rischia di tornarci.

A chiarirlo è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, dopo che la nostra regione è stata inserita tra quelle in giallo dal Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie.

«Sta circolando nelle ultime ore la voce che la nostra regione sia rientrata in zona gialla a causa del numero dei contagi in salita», spiega Marsilio, «si tratta di una notizia non vera, che si è diffusa per una cattiva interpretazione dei dati del Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie che ogni 15 giorni diffonde la mappa aggiornata sul rischio nelle varie regioni degli Stati Europei. Quest’ultimo, nel suo monitoraggio, ha parlato di “dati da zona gialla”, ma si tratta di una classificazione che non ha nulla a che vedere con quella che stabilisce le restrizioni che ormai conosciamo bene. Quindi, è vero che l’attenzione deve rimanere alta perché il virus c’è ancora e sta circolando, ma l’Abruzzo non è assolutamente entrato in zona gialla».