Abruzzo in zona bianca ma Masci firma un'ordinanza per regolare la chiusura dei locali della movida

Da lunedì 7 giugno l'Abruzzo sarà in zona bianca, e quindi non ci sarà coprifuoco, ma il sindaco di Pescara Carlo Masci sta per firmare un'ordinanza che regolerà la chiusura dei locali della movida (bar e ristoranti) alle 00:30 durante la settimana e all'1:30 nel weekend. È quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa.

Il provvedimento è destinato a creare polemiche perché gli esercenti sperano proprio nella fine dei divieti per poter riaprire liberamente e senza vincoli, in modo da riuscire a recuperare il tempo perso. Tuttavia non bisogna mai dimenticare che, specialmente per piazza Muzii e dintorni, ci sono da contemplare anche le esigenze dei residenti, che hanno diritto a un riposo tranquillo.