Abruzzo pronto per la zona bianca, Marsilio: "Da giovani c'è rischio rilassamento, immunità di gregge a Ferragosto"

Il presidente della giunta regionale fa il punto sull'andamento del contagio da Covid-19 nella nostra regione in vista del passaggio in zona bianca dal 7 giugno

Se dai giovani è arrivato un «ottimo segnale» vista la risposta data dai maturandi alla campagna vaccinale, «c'è un rischio rilassamento che sarebbe un errore».

A dirlo è Marco Marsilio, presidente della giunta regionale abruzzese riguardo alla campagna vaccinale che da oggi apre a tutti coloro che hanno dai 12 anni in su.

Quel rischio rilassamento, come riferisce l'agenzia Dire, dunque, è riferito proprio ai giovanissimi che, dice Marsilio «potrebbero pensare di essere meno a rischio e non ritenere di doversi vaccinare, visto che i contagi ora sono pochi, siamo in prossimità della zona bianca e che i fragili sono stati già messi al sicuro. Il fatto che i giovani, a cominciare dai maturandi, abbiano risposto massicciamente è però un ottimo segnale. Vuol dire che c'è un'ottima cultura della prevenzione e della salute pubblica che fa ben sperare».

Sull'andamento della campagna vaccinale Marsilio ribadisce che tra Ferragosto e la fine del mese di agosto si potrà raggiungere l'immunità di gregge in Abruzzo, ma perché ciò avvenga, è tornato a chiedere al Governo e in particolare al commissario Figliuolo, di garantire «una fornitura regolare. Purtroppo anche negli ultimi tempi qualche giorno di attesa o ritardo ha comportato qualche slittamento per i richiami e problemi in alcuni centri vaccinali. D'altra parte se prima del rifornimento arriviamo al 95-97% di dosi somministrate vuol dire che abbiamo davvero due giorni di autonomia rispetto ai rifornimenti. Nei nostri magazzini - ha concluso -non ci sono scorte a marcire».