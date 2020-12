Abruzzo zona arancione, il ministro Boccia: "Oggi impugnativa contro l'ordinanza di Marsilio non ritirata"

Sarà presentata oggi, mercoledì 9 dicembre, l'impugnativa contro l'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che ha riportato l'Abruzzo in zona rossa.

Ad annunciarlo è stato Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, questa mattina nel corso della trasmissione Agorà di Rai 3, come riferisce l'agenzia Dire.

«Speranza e Boccia non difendono se stessi ma le regole della Repubblica che ci siamo dati a tutela della sicurezza sanitaria degli abruzzesi e degli italiani», spiega Boccia, «abbiamo aspettato che Marsilio ritirasse l'ordinanza e non lo ha fatto, ne prendiamo atto. Stamattina ci sarà impugnativa che serve a tutelare abruzzesi».

«Quella scelta unilaterale del governatore Marsilio», aggiunge Boccia, come riferisce Ansa Abruzzo, «ha messo in difficoltà l'intero sistema a partire dai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti scolastici. Qualcuno deve preoccuparsi e occuparsi del rispetto delle regole».