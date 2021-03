L'Abruzzo resta arancione, cala a 0,87 l'indice rt: ecco i comuni che entrano o escono dalla zona rossa

Anche per la settimana in arrivo l'Abruzzo sarà in zona arancione. Lo ha fatto sapere il presidente Marsilio, aggiungendo che per la seconda settimana consecutiva l'indice rt è sceso ed ora è a 0.87. A livello generale, nel nostro territorio i dati sul contagio sono in miglioramento, e per questo il governatore sta per firmare una nuova ordinanza in cui diversi comuni della provincia di Pescara e delle altre tre province usciranno dalla zona rossa regionale imposta nel mese di febbraio a seguito dell'aumento dei contagi per la variante inglese.

Sotto osservazione la provincia dell'Aquila, dove il dato è in controtendenza rispetto al resto della Regione con l'area metropolitana fra Pescara e Chieti dove i contagi continuano a scendere per le tempestive restrizioni rigide applicate per diverse settimane. Ecco dunque l'elenco dei comuni che entrano ed escono dalla zona rossa: