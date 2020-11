L'Abruzzo sarà zona rossa, si va verso la chiusura di scuole e negozi

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, firmerà nella nuova giornata di domani una nuova ordinanza con la quale ufficilizzerà nuove restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Il nuovo provvedimento dovrebbe essere in vigore a partire da martedì 17 novembre.

Marsilio ha maturato la decisione di istituire, di fatto, una zona rossa nella nostra regione al termine del comitato tecnico scientifico presieduto da Alberto Albani che si è tenuto oggi pomeriggio alle ore 16.

La direzione scelta è quella della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei negozi al dettaglio che non vendono beni essenziali. Ad anticipare e confermare le voci che si sono rincorse nel corso del pomeriggio, anche un post condiviso in serata su Facebook dal vice presidente Emanuele Imprudente:

«A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte. L’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole».

Notizia, per la quale a questo punto manca solo l'ufficialità, che sta già creando agitazione visti i cambiamenti obbligati che la popolazione dovrà affrontare a distanza di poche ore.

Non si fa attendere il commento di Gianluca Vacca, deputato del Movimento 5 Stelle, Capogruppo Commissione Cultura e Istruzione Camera dei Deputati:

«Mi auguro che le notizie di un'imminente chiusura delle scuole in Abruzzo siano infondate. Il presidente Marsilio si attenga alle norme nazionali anche in caso di passaggio in zona rossa. L'esempio della Campania è illuminante: la chiusura delle scuole non ferma il contagio. Marsilio non comprometta il futuro dei nostri bambini e ragazzi!».