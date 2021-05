L'indice rt in Abruzzo risale a 0.95, Marsilio chiede la modifica dei parametri: "Il Governo ascolti le Regioni"

In Abruzzo l'indice rt di contagio risale a 0.95, ma gli ospedali si stanno costantemente svuotando di pazienti Covid. Il presidente della Regione Marsilio è intervenuto a margine della riunione dell'unità di crisi regionale per la gestione della pandemia, aggiungendo che verrà prorogata la zona rossa per Celano mentre per Sant'Egidio alla Vibrata si deciderà al termine della scadenza dell'attuale restrizione, fissata per metà della prossima settimana.

Marsilio ha parlato di una situazione paradossale, dovuta al calcolo tradizionale dell'indice rt, che potrebbe portare la prossima settimana a causa di qualche focolaio scolastico o in qualche Comune, ad avere un dice rt sopra uno, con una classificazione di zona arancione o rossa quando le terapie intensive si stanno svuotando assieme ai reparti tradizionali. Un mese fa erano ricoverate 90 persone in terapia intensiva, attualmente 20.Le Regioni, ha aggiunto Marsilio, chiedono di prendere in considerazione l'incidenza rapportata all'occupazione ospedaliera per i nuovi calcoli, in virtù anche della campagna vaccinale che avanza in modo spedito.

Anche sul coprifuoco Marsilio ha chiesto un allentamento, parlando di scelta incomprensibile con l'attuale quadro epidemiologico di mantenerlo alle 22 portandolo invece alle 23 o 24 per dare respiro alle attività che operano nelle ore serali. Confermata per lunedì 17 maggio l'apertura della piattaforma per le prenotazioni delle vaccinazioni agli over 40.