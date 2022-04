L'annuncio dell'assessore Quaresimale: "Assegnati all'Abruzzo oltre 1,3 milioni di euro per il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità"

L'Abruzzo potrà contare su una dotazione finanziaria di oltre 1,3 milioni di euro per il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Pietro Quaresimale, a seguito della comunicazione ricevuta dal Governo dopo l'ultimo Dpcm approvato ieri 5 aprile dall'esecutivo Draghi. L'assessorato regionale, con gli uffici competenti, ha individuato già i canali e progetti di destinazione delle risorse finanziarie, ed ora stabilirà il programma per la realizzazione degl interventi, che dovrà essere presentato al Governo entro l'11 giugno:

"Su questo fronte ci siamo già mossi tenendo conto delle esigenze del territorio, chiamando in causa i comuni con i quali abbiamo fatto una ricognizione dei bisogni. Partendo da questa interlocuzione con le amministrazioni comunali si è deciso di destinare il 70% delle risorse del Fondo alla realizzazioni di opere infrastrutturali per l’inserimento di persone con disabilità soprattutto per attività ludico-sportive e il restante 30% in servizi in ambito sportivo”.

Fra le richieste, anche le ristrutturazioni ed adeguamenti delle strutture semiresidenzali per persone con disabilità, ma questo genere di interventi saranno finanziati con altri canali e programmi più specifici venendo incontro alle esigenze dei comuni. "

L’iter per l’assegnazione delle risorse del fondo indicato nel Dpcm, prevede il riconoscimento del programma di interventi da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, il trasferimento delle risorse alle Regioni le quali, entro 9 mesi, dovranno indicare nel dettaglio tempistica e cronoprogramma degli interventi finanziati al fine di poter accedere concretamente alle somme stabilite.