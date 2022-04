Anche l'Abruzzo alla fiera sul consumo critico di Milano per uno stile di vita sostenibile

Anche l'Abruzzo sarà protagonista della fiera "Fà la cosa giusta", la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di Mezzo Editore in programma a Milano dal 29 aprile al primo maggio. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Daniele D'Amario, spiegando che dopo il covid torna in presenza questo importante appuntamento a Fieramilanocity, nel cuore del capoluogo lombardo.

Oltre 250 appuntamenti tra laboratori, incontri e presentazioni, con una particolare attenzione ai temi della pace e dell’accoglienza, della gentilezza, della cura del pianeta e del prossimo. Nei 32mila mq di spazio espositivo i visitatori troveranno oltre 500 realtà da tutta Italia ospitate in 10 sezioni tematiche, 5 spazi speciali e 3 aree ristoro dove sostare e gustare un buon piatto realizzato con prodotti che valorizzano le filiere locali e bio. Tra le novità dell'edizione di quest'anno figura la proposta dei Grandi Cammini, un nuovo progetto che punta a valorizzare itinerari storici e tematici da percorrere a piedi o in bicicletta.

In una speciale sezione con una piazza ad hoc allestita per l'occasione nella sezione turismo consapevole e grandi cammini, si potranno scoprire i borghi italiani, il valore dell'enogastronomia nazionale, la possibilità di nuove forme di turismo outdoor sostenibile ed accessibile a tutti, capace di valorizzare anche i territori marginali e lontani dai tradizionali flussi turistici e di rappresentare così un’opportunità economica per le comunità che li abitano. Domenica primo maggio è previsto un incontro sull'importanza dei cammini con la presentazione del grande cammino di Celestino dall'Aquila a Ortona che si aggiunge all'originario cammino che si svolge sul territorio del parco della Maiella e del cammino "la via dei Lupi" con partenza da Tivoli fino a raggiungere il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.