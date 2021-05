Anche l'Abruzzo con il suo spazio digitale all'edizione 2021 della Borsa del turismo di Milano

Lo ha fatto sapere l'assessore regionale al turismo D'Amario. L'edizione 2021 sarà interamente digitale e virtuale a causa delle restrizioni ancora presenti per la pandemia

Sarà un'edizione storica e completamente digitale e virtuale quella del 2021 della Borsa internazionale del turismo. Anche l'Abruzzo sarà protagonista dal 9 all'11 maggio per gli operatori del settore e dal 12 al 14 maggio per il pubblico, con un proprio spazio espositivo digitale all'indirizzo https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it/espositori/regione-abruzzo come ha spiegato l'assessore regionale al turismo D'Amario.

Quattro i co espositori: consorzio Abruzzo Travelling, consorzio Riviera del Sole, Dmc Alto Sangro turismo e Dmc Marsica. Un’esperienza nuova che nasce a seguito dei rinnovati canoni di promozione post pandemia. Al centro dell'evento la penetrazione e comunicazione del messaggio promozionale, in un momento difficile dovuto alla pandemia e con la ripartenza ormai alle porte.

La strada della risalta sarà lunga e l’Abruzzo dovrà assumere un passo certo e spedito per non perdere il treno della ripartenza”. Sull’area espositiva digitale dell’Abruzzo sarà possibile assistere a eventi webinar incentrati tutti sulla rivitalizzazione post pandemia del prodotto Abruzzo. Ma soprattutto le nuove potenzialità del prodotto mare nell’accezione del turismo dedicato alla famiglia.

Per l'Abruzzo, al centro del messaggio comunicativo il valore della natura, lo spazio, il turismo "slow", la montagna.