In Abruzzo 1.600 cantieri aperti con il superbonus 110% per oltre 350 milioni di euro

Il superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie funziona, sia in Italia che in Abruzzo. A dirlo la deputata abruzzese del M5s Daniela Torto, che commenta i dati relativi ai cantieri aperti fino ad ora, oltre 1.600 in tutta la regione per un investimento in detrazione pari a 350 milioni di euro. A livello nazionale, i dati di Enea parlano di 57.664 cantieri aperti e 10,7 miliardi di detrazioni previste a fine lavori. Per la Torto, si tratta di un vero e proprio volano per la ripresa, una spinta importante per l'economia locale con la nascita, in 2 anni di pandemia, di oltre 30 mila nuove imprese edili in Italia

"Ma il superbonus porta notevoli vantaggi anche per le tasche dei cittadini, per le imprese e per l’ambiente. Basti pensare che, in termini di riduzione degli impatti ambientali dell’edilizia residenziale, l’Ance conferma che il superbonus ha consentito di tagliare il 28% di emissioni di gas serra tagliate in più rispetto agli altri bonus edilizi.

Il Movimento 5 Stelle ha voluto fortemente questa misura, perché eravamo convinti della sua efficacia. I numeri ci hanno dato ragione. Anche quando qualcuno metteva in dubbio la bontà di questo strumento, lo abbiamo difeso strenuamente e abbiamo lottato per la sua proroga. Ce l’abbiamo fatta, ma adesso è necessario che il Governo faccia un ulteriore sforzo e trovi le risorse per estendere la proroga anche alle unifamiliari, senza la soglia di reddito Isee a 25mila euro e senza la retroattività delle autorizzazioni "

Questi vincoli, spiega la Torto, rischiano di frenare una misura che darebbe ancora benefici enormi all'economia, all'ambiente e ai cittadini.