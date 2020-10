La denuncia del capogruppo Pd Paolucci: "In Abruzzo oltre 4 milioni donati per l'emergenza Covid mai utilizzati"

Oltre 4,1 milioni di euro donati da privati in Abruzzo per l'emergenza Covid, nell'ambito della raccolta fondi avviata dalla protezione civile per il sistema sanitario, ma mai spesi dalla Regione. La denuncia arriva dal capogruppo Pd al consiglio regionale Paolucci che ha annunciato di voler ricevere spiegazioni dalla giunta Marsilio, per capire come mai la cifra non sarebbe stata utilizzata, dopo l'inchiesta giornalistica condotta da Milena Gabanelli e Domenico Affinito.

Entro il 15 ottobre dovrà essere fatta una rendicontazione sul denaro speso, e per questo Paolucci chiede il motivo per cui la cifra non sarebbe stata spesa, considerando la risalita dei contagi e dunque un auspicabile potenziamento del servizio sanitario.

La campagna era istituzionale, nata come iniziativa solidale scattata durante la quarantena, 'Aiutate il sistema sanitario nazionale', a cui hanno risposto in tantissimi stando agli 815 milioni di euro complessivi raccolti da fondazioni, imprenditori, manager, banche, quotidiani, privati cittadini e il decreto per assicurare trasparenza e tracciabilita' dei fondi ha disposto un percorso agli impieghi e alla rendicontazione

Alcune Regioni si sono subito attivate ricorda Paolucci, come Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e per questo chiede spiegazioni considerando che potevano essere spesi per diverse finalità: dai dispositivi di protezione, al potenziamento dei ventilatori e delle altre attrezzature vitali per la cura dei pazienti contagiati.

