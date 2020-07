L'annuncio dell'assessore Albore Mascia: "Gli abbonamenti dei parcheggi comunali acquistabili anche online"

A Pescara gli abbonamenti per i parcheggi possono essere acquistati anche direttamente online. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, che ha spiegato come da qualche giorno sul sito della società Pescara Multiservice, è disponibile l'opzione per l'acquisto dei tagliandi. Un'innovazione sulla quale il Comune già stava lavorando che è sicuramente risulta utile durante l'emergenza Covid, eliminando code ed attese agli sportelli.

Stiamo testando la piattaforma da alcuni giorni e funziona perfettamente, risponde agilmente alle esigenze di chi risiede in città e anche di chi arriva da fuori per lavoro, studio o turismo. La digitalizzazione dei servizi è, per la mobilità cittadina, una questione centrale

Una volta collegati sul sito www.pescaraparcheggi.it si può entrare nell'area dedicata all'acquisto degli abbonamenti, in base all'area della città di riferimento, visualizzando i tagliandi disponibili e dopo essersi registrati si potrà acquistare il tagliando associandolo alla targa del veicolo e verificare e gestire i dati stessi dell'abbonamento. Non servirà stamparlo: i controllori potranno verificarlo direttamente dalla targa del veicolo. Il comandante della polizia municipale Palestini ha commentato:

"Si tratta di un lavoro importante come importante sarà il capillare lavoro di informazione dei cittadini che intendiamo attuare anche attraverso il nostro contatto quotidiano, sulla strada, con la popolazione"

I residenti, ha spiegato Albore Mascia, non dovranno più chiedere l'attestazione ma otterranno direttamente online l'abilitazione all'acquisto dei tagliandi, evitando file all'urp ed all'anagrafe.

Il presidente di Pescara Multiservice, Vincenzo Di Tella

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.