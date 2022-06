Ferro di Cavallo, M5s: "Dopo la demolizione servizi e non palazzi", parte la mobilitazione cittadina

Una grande mobilitazione cittadina per raccogliere, entro il 7 luglio, le osservazioni di chi a Rancitelli ci vive e arrivare in consiglio comunale con richieste chiare di modifica all'attuale progetto di ricostruzione del Ferro di Cavallo. E' quello che a cominciare da questa sera con l'incontro organizzato dal comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli”, promuoveranno i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che ribadiscono il parere favorevole all'abbattimento delle case popolari, ma il “no” altrettanto chiaro al progetto proposto dall'Ater e accolto con favore dall'amministrazione. Per la capogruppo Erika Alessandrini e i consiglieri comunali Paolo Sola e Massimo Di Renzo ricostruire è un errore. Ciò che va fatto è invece creare servizi alla cittadinanza: ovvero piazze, asili, servizi postali, biblioteche e associazioni.

Osservazioni che, visto che si tratta di una variante urbanistica, possono dunque essere avanzate così come accaduto, ricordano i pentastellati, per l'Area di Risulta quando sempre loro misero in piedi una simile mobilitazione. Per Alessandrini, Sola e Di Renzo fare nuove case popolari vuol dire riportare di nuovo il degrado nel quartiere, mentre offrire servizi vorrebbe dire davvero slegarsi dal passato e fare dello spazio in cui ora c'è il Ferro di Cavallo “un simbolo di rinascita delle periferie”, dichiarano. “Lanciamo l'invito a tutti a partecipare agli incontri che faremo noi e l'associazione Per una nuova Rancitelli”, concludono ribadendo che per loro è importante che il cittadino “torni ad essere protagonista del proprio territorio”.