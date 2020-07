Caos autostrada A14, Marsilio annuncia: "Il ministero apre verso la realizzazione della terza corsia"

Anche se non mille riserve, il ministero dei trasporti e delle infrastrutture apre al dialogo per la realizzazione della terza corsia anche in Abruzzo lungo l'autostrada A14. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Marsilio, a seguito della risposta in aula, alla Camera, del ministro De Micheli.

Il deputato abruzzese di Italia Viva D'Alessandro aveva infatti chiesto spiegazioni sul problema dei cantieri, dei sequestri e del traffico lungo il tratto abruzzese dell'autostrada, e Marsilio ha ricordato che la proposta di realizzare la terza corsia fu lanciata da un un anno fa in "perfetta solitudine".

Prende corpo, ai piu' alti livelli nel dibattito politico nazionale, una proposta che ho lanciato per primo e in perfetta solitudine un anno fa. Spero che 'l'approfondimento' in corso da parte del Mit termini presto e consegni un risultato positivo: l'Abruzzo non può più aspettare

Ricordiamo che proprio in questi giorni Aspi sta invece eseguendo gli ultimi lavori per riaprire entrambe le corsie di marcia su ogni carreggiata nel tratto abruzzese della A14: in questo modo saranno limitati i disagi e le code almeno nel mese di agosto per l'esodo estivo dei vacanzieri.