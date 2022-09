A Città Sant'Angelo un sopralluogo per realizzare un nuovo centro di salute mentale della Asl

Presto a Città Sant'Angelo potrebbe sorgere una nuova struttura sanitaria della Asl. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, da noi interpellato, dopo il sopralluogo condotto questa mattina assieme ai tecnici e alla presenza del direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi. L'obiettivo è quello di accogliere la richiesta avanzata proprio dall'azienda sanitaria, di individuare un sito o una struttura che possa ospitare un nuovo centro di salute mentale sul territorio provinciale.

"Questo primo incontro è servito per valutare quali siti e strutture possano essere disponibili rispettando i requisiti richiesti per questo genere di presidio sanitario. A breve ci saranno anche altri incontri per vedere di arrivare ad una soluzione idonea. La cosa importante da sottolineare è come Città Sant'Angelo stia diventando un vero e proprio punto di riferimento per il territorio da parte della Asl che ha in cantiere progetti importanti e di questo ringrazio il direttore generale Vincenzo Ciamponi".