A CIttà Sant'Angelo due bandi del Comune per rimborsi destinate alle famiglie con figli in età scolare

Pubblicati sul sito del Comune di Città Sant'Angelo due bandi di interesse per le famiglie con figli in età scolare. Il primo bando fa riferimento alle famiglie con figli che sono iscritti al primo anno dell'istituto scolastico "Spaventa" per avere rimborso sull'abbonamento degli autobus Tua. Il bando è relativo all'anno scolastico 2023/2024 ed è riferito a chi abbia stipulato abbonamtni Tua per il trasporto scolastico ovvero per raggiungere l'istituto Spaventa e il rientro al domicilio.

"Con questa azione sperimentale si intende offrire un aiuto ai nuovi studenti ed alle rispettive famiglie. La finalità è quella di incoraggiare le iscrizioni all’Istituto “Spaventa”, nonché il proseguimento degli studi. Il rimborso sarà erogato a tutti gli aventi diritto in proporzione alla spesa sostenuta, fino a concorrenza dei fondi disponibili." Il bando ha scadenza 29 dicembre 2023. Per tutte le informazioni: https://tinyurl.com/p8zzy2uh

L'altro bando è relativo ai contributi a rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle famiglie con bambini 3-36 mesi iscritti, per l’anno solare 2023 nei nidi e micro nidi. In questo caso, il Comune di Città Sant’Angelo, conclusa l’attività istruttoria e valutativa, assegnerà ai soggetti ammessi i relativi contributi, a fronte di spese effettivamente sostenute, attestate da documenti di spesa per l'anno 2023. Anche in questo caso, il bando scade il 29 dicembre 2023. Per tutte le informazioni: https://tinyurl.com/mr27ks7m