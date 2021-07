Stanziati dalla Regione 5,5 milioni di euro di fondi per la prevenzione del rischio idrogeologico nel settore agricolo

Stanziati dalla Regione Abruzzo 5,5 milioni di euro di fondi da assegnare come contributo in conto capitale per il 100% dei costi sostenuti nel settore agricolo e forestale, per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio.

Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Emanuele Imprudente, aggiungendo che i contributi andranno da 100 mila a 400 mila euro. Il bando utilizzerà fondio Psr 2014/2020.

“L’importante misura prevede il sostegno ad interventi idonei ad agire sul piano della prevenzione e sulla riduzione del rischio idrogeologico che riguarda gran parte del territorio regionale, in particolare nella collina litoranea e nelle aree interne. Gli episodi franosi e gli allagamenti diffusi sono in aumento a causa di eventi meteo estremi, e generano ingenti danni alle aziende agricole, sia in termini di perdita di produzione che in termini di aggravio di costi”.

L'importo minimo è di 100 mila euro, e sono ammissibili al sostegno le le spese di investimento relative alla realizzazione di interventi mirati all’adeguamento e messa in efficienza e in sicurezza del reticolo idraulico naturale ed artificiale come ad quali, ad esempio, la realizzazione di canali di regimentazione delle acque superficiali e profonde ovvero ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso di canali esistenti, interventi di consolidamento per il controllo dell’erosione attraverso la realizzazione di opere in alveo e sulle sponde, il consolidamento dei versanti a più alto rischio di frane. Per gli interventi agro - silvo - pastorali sono ammessi interventi per erosione accelerata e frane superficiali, mentre le frane con scivolamento profonde possono essere stabilizzate sono con interventi di ingegneria.

Per tutte le info: https://www.regione.abruzzo. it/content/m05-sottomisura-51- intervento-1-5111- investimenti-la-riduzione-del- rischio-di-perdita-del