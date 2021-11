Nel 2022 partirà da Pescara una delle tappe del 105esimo Giro d'Italia

Pescara torna protagonista per il Giro d'Italia. Il sindaco Carlo Masci, infatti, ha annunciato che nel 2022 la carovana rosa avrà una tappa in partenza dalla nostra città. Si tratta dell'edizione numero 105 della competizione ciclista più amata e blasonata del nostro Paese. Masci ha ringraziato la direzione organizzativa e il manager locale Maurizo Formichetti per aver scelto Pescara come sede di partenza della tappa, estendendo i ringraziamenti anche al Governatore Marsilio, al presidente del Consiglio regionale Sospiri e al consigliere comunale Armando Foschi, che ha seguito direttamente l’iter che ha preceduto la prestigiosa assegnazione.

Nel 2001 Pescara ha vissuto una storica tre giorni rosa in quanto proprio dal capoluogo adriatico prese il via ufficiale la gara. Nel 2013, invece, ci fu l'arrivo di una tappa. Nel 2022 il Giro d'Italia partirà dall'estero, ed in particolare dall'Ungheria con la prima tappa prevista il 6 maggio a Budapest e rimarrà in terra magiara per altri due giorni, fino all'8 maggio per poi sbarcare in Italia dove, in base alle prime informazioni, il Giro dovrebbe attraversare lo stivale da sud verso nord.