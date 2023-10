Pescara la città più "buona" d'Italia per l'iniziativa "2 milioni di km" che unisce sport e solidarietà

Pescara è la città più"buona" e generosa d'Italia per l'iniziativa "2 Milioni di Km", la gara di solidarietà non competitiva della fondazione Dynamo che vede la partecipazione alla quarta edizione anche del Comune di Pescara, dal mese di luglio

La "2 Milioni di Km" è un evento sportivo di raccolta fondi, una sfida non competitiva a cui tutti possono partecipare in sella ad una bici, correndo, camminando, giocando a golf o a tennis o qualunque altra attività sportiva. Ogni chilometro percorso (è tutto certificato da una app) comporta una donazione minima di 0,10 euro. Le donazioni sono finalizzate a sostenere le attività sportive di Dynamo Camp, il progetto che finanzia programmi di terapia ricreativa con assistenza a bambini affetti da patologie gravi o croniche, ma anche a genitori, fratelli e sorelle sani. Pescara pochi giorni fa ha raggiunto il primo posto in classifica, con 9.000 chilometri percorsi in

bicicletta, affermandosi tra tutti i Comuni che hanno ottenuto la Bandiera blu, il sigillo che garantisce il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. E, proprio per questo, il Comune è stato premiato risultando "il più buono in Italia". Il sindaco Carlo Masci, nel ricevere il premio, ha dichiarato:

"Non solo sostenibilità ambientale con la Bandiera Blu ma anche sociale, visto che l'adesione al progetto Dynamo Camp ci consente di contribuire a una causa sociale, in favore dei bambini malati ai quali vogliamo donare un sorriso. Così facendo innalziamo i nostri indici di sostenibilità e inclusività, che costituscono obiettivi e parametri per la Bandiera Blu 2024. L'obiettivo è stato raggiunto insieme alla Fiab - il presidente Francesco Mancini ha percorso da solo ben 6.000 chilometri - e ai tanti cittadini che, pedalando con la propria bici, ci hanno permesso di raggiungere il traguardo dei 9.000 km. Per noi un grande risultato".

Serena Porcari, Ceo di Dynamo Camp:

"I progetti di Dynamo Camp sono completamente gratuiti per i suoi beneficiari, bambini e adolescenti con patologie gravi o croniche, e i loro familiari, ed è proprio grazie alla raccolta fondi che i programmi di Dynamo Camp sono possibili e sostenibili. La "2milioni di km" contribuisce alla missione di Dynamo Camp attraverso il divertimento e l’impegno di chi partecipa. Grazie agli sportivi, ai cittadini, ai Comuni Bandiera Blu, alle aziende, alla rete degli Ambasciatori di Dynamo Camp e a tutti coloro che vorranno aderire o effettuare donazioni sul sito. Il 100% dei fondi raccolti sostiene Dynamo Camp”.

Il presidente di Fee Italia Bandiera Blu Claudio Mazza ha concluso:

"La collaborazione con Dynamo Camp ci permette di dare concretezza ai parametri di sostenibilità ambientale e sociale e di inclusività per i Comuni Bandiera Blu, coerentemente con la nostra adesione all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"

Questo l’impatto di Dynamo Camp dal 2007: 87.400 bambini con gravi patologie e loro familiari hanno goduto gratuitamente dei programmi Dynamo. Sono oltre 75 le patologie ospitate, e il network è costituito da 97 ospedali e 85 associazioni di genitori o di patologia in tutta Italia.