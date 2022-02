Entro l'estate saranno realizzate le due vasche per la raccolta della prima pioggia per il nuovo parco depurativo

Audizione questa mattina 14 febbraio da parte del presidente Aca Giovanna Brandelli durante la seduta della commissione ambiente del Comune di Pescara, presieduta da Ivo Petrelli, per fare il punto sul cronoprogramma dei lavori per il nuovo parco depurativo. Entro l'estate, fa sapere la presidente, l'Aca avrà completato le le due nuove vasche di raccolta di prima pioggia sul lungofiume dei Poeti e in via Pepe; a settembre partirà anche la terza vasca dell’impianto B0 alla Madonnina; per il 2023 sarà completato l’ampliamento del depuratore di Pescara.

Presente alla seduta anche il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, con il presidente Petrelli che ha chiesto di conoscere collaudi, cantieri e progetti previsti nei prossimi mesi per avere un quadro completo della situazione sul potenziamento del depuratore, opera ferma da anni con contenziosi da milioni di euro fra l'Aca e le ditte che si sono aggiudicate l'appalto:

"Per superare il contenzioso la Regione Abruzzo ha dovuto rintracciare, grazie al vicepresidente Imprudente, una cifra, un milione di euro, che in realtà non era più nelle disponibilità come ribasso a base d’asta perché la somma era stata reimpiegata per le opere sulla rete depurativa del vastese. Nonostante questo abbiamo reperito il fondo necessario che ha permesso ad Aca di sedersi al tavolo e raggiungere un accordo per sbloccare le opere. Ora il

cantiere già in corso ha l’obiettivo di evitare lo scarico attraverso gli impianti di sollevamento e di trattare maggiori quantità di acque, con la realizzazione di una vasca di ossidazione dei fanghi e di

un impianto di filtrazione, per intercettare le acque pulite prima dell’ingresso al depuratore, che dunque dovrà bonificare una minore quantità di reflui per eliminare la carica batterica e lo scarico, una struttura grande quanto un campo di calcio”.

“Come ha puntualizzato il Presidente Aca i lavori del parco depurativo puntano sulla realizzazione delle vasche di accantonamento delle acque di prima pioggia, perché il grande problema della nostra città è che non c’è una separazione tra le acque bianche e le acque nere, che corrono nelle reti in un sistema misto. Questo significa che quando si verificano fenomeni di pioggia intensa, il nostro depuratore, che accoglie sino a 3.750 litri d’acqua al secondo, raggiunta la soglia massima va in tilt, costringendo, sino a oggi, lo sversamento diretto nel fiume delle acque reflue. E allora, da un lato le opere in corso mirano ad aumentare la capacità di trattamento del depuratore, dall’altro a realizzare in città almeno tre bacini di accantonamento delle acque di prima pioggia, bacini dunque che a fronte di un fenomeno violento di pioggia, trattengono le acque in eccesso che, una volta finito il nubifragio, vengono dirottate gradualmente al depuratore per essere trattate, riuscendo a spalmare il picco di afflusso e lo sforzo di depurazione in un lasso di tempo più lungo."

I lavori si fermarono nel 2016 e l'Aca si trovò davanti, una volta acquisita la gestione del depuratore, una montagna burocratica e legale difficile da scalare, con il subentro successivo del finanziamento straordinario della Regione Abruzzo che con un milione di euro ha permesso di superare l'impasse. Ora finalmente i lavori sono ripartiti ed entro l'estate saranno realizzate le due vasche di raccolta della prima pioggia:

"Peraltro all’ingresso della canaletta del fiume è stato installato anche un sensore che permette di conoscere in tempo reale eventuali picchi di inquinamento, in una città in cui la qualità della balneazione è migliorata tantissimo, tanto da meritare la Bandiera Blu, grazie all’efficacia delle opere del Dk15 che hanno creato un collare a destra e sinistra del fiume per intercettare tutti gli scarichi abusivi oggi convogliati al depuratore. Non solo: il sensore installato di fatto ci ha permesso di eliminare il divieto di balneazione prudenziale di 48 ore a ogni minima pioggia, perché ci informa in tempo reale della distribuzione di eventuali criticità

e anche dei tempi di abbattimento. Per l’estate si punterà all’aumento dell’impianto di pretrattamento, migliorando il processo di grigliatura, ossia di filtrazione, e di disinfezione delle acque nelle vasche di prima pioggia”.

Sulle carenze idriche invernali e le relative polemiche, Petrelli ha spiegato che qui l'assenza di importanti fenomeni nevosi sulla Maiella è un fattore determinante, ed oggi sono a disposizione 140milioni di euro per il rifacimento e l’ingegnerizzazione delle reti, ovvero 50milioni di euro per Pescara e la sua provincia:

Resta il problema della rete di captazione e di adduttrici che ha il suo cuore all’interno della più grande discarica d’Europa, una condizione che rende difficile il processo autorizzativo ministeriale per l’attivazione di nuovi pozzi così come per il raddoppio fuori terra del Tirino, che ci garantirebbe una disponibilità di 180 litri d’acqua litri al secondo in più, e quindi occorre continuare a premere sui cittadini affinchè installino autoclavi per affrontare i disagi dell’estate, pensando anche ai contributi previsti nel disegno di legge regionale presentato dalla Lega proprio per fornire aiuto agli acquisti di impianti domiciliari"