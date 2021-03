Antifurto, antincendio e video sorveglianza: metti in sicurezza la tua abitazione o la tua impresa

Mettere inla propria abitazione, la propria impresa o un edificio ad uso commerciale – come per esempio un negozio – al fine di tutelare beni materiali e proprietà, è sempre più una priorità sia per per i, sia per gli

I rischi da cui ci si vuole mettere al riparo procedendo in questo modo sono sostanzialmente due: da un lato vi è la volontà di scongiurare intrusioni e di conseguenza furti, dall’altro vi è la necessità di limitare al massimo i danni causati da incidenti, come per esempio incendi o allagamenti.

Chiaramente, la realizzazione di sistemi di sicurezza in grado di rispondere alle esigenze sopra indicate non è compito semplice e per raggiungere una soluzione ottimale ed efficace è necessario rivolgersi a un interlocutore affidabile, esperto e aperto all’innovazione tecnologica. Lo sviluppo tecnologico, infatti, contribuisce per definizione a facilitare la nostra vita di tutti i giorni, migliorandone la qualità e rendendo possibili o semplici cose che in passato non lo erano affatto.

Alfasecur: i maestri della sicurezza

Specializzata da quasi trent’anni nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, Alfasecur Srl è un'azienda italiana consolidata e con una profonda conoscenza del settore, capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze tanto dei privati quanto degli imprenditori, grazie a un ventaglio di soluzioni tecnologicamente avanzate e al tempo stesso estremamente semplici e funzionali.

L’azienda – operativa a Pescara e aree limitrofe – offre infatti un’ampia gamma di prodotti e apparati per garantire la protezione di privati e aziende: sistemi anti intrusione e controllo accessi, video controllo, antincendio, nebbiogeni, serrature smart e domotica applicata per gestire gli ingessi e regolare temperatura, illuminazione e molto altro.

I sistemi di sicurezza di Alfasecur sono inoltre direttamente collegabili alla forze dell’ordine al fine di garantire un’intervento tempestivo in caso di intrusione. Infine, per restituire ai propri clienti la massima sicurezza possibile, l’azienda prevede soluzioni integrate, come per esempio il controllo wireless degli accessi e la rilevazione di fumo, fughe di gas e allagamenti. E il tutto gestibile comodamente anche da remoto: grazie all’apposita app di Alfasecur è possibile attivare e disattivare l’allarme da smartphone ovunque ci si trovi, nonché controllare quel che succede a casa grazie al sistema di Video Verifica.

Progettazione, installazione, assistenza e manutenzione: un servizio a 360°

Esperienza, professionalità, tecnologia ma non solo: quello offerto da Alfasecur infatti è un servizio a 360° che segue il cliente passo dopo passo durante l’intero processo di messa in sicurezza. L’azienda infatti si occupa della progettazione dei sistemi di anti intrusione e domotica a protezione di strutture residenziali o commerciali, della loro posa e installazione in loco, dell’assistenza – grazie a un servizio attivo H24 per 365 giorni l’anno – e della manutenzione di questi impianti.

Per scoprire tutte le soluzioni di Alfasecur e trovare quella più adatta a te e alle tue esigenze consulta il sito dell’azienda.