La rivoluzione digitale di un e-commerce locale di Pescara

Fino a pochi anni fa non era pensabile una modalità di spesa alimentare diversa dal recarsi fisicamente in negozio o al supermercato e riempire il proprio carrello dopo un'attenta selezione dei prodotti presenti a scaffale. Ora le cose sono cambiate: l'irruzione della tecnologia nella nostra quotidianità ha cambiato dinamiche e abitudini consolidate e sempre più italiani considerano la spesa online una valida alternativa a quella tradizionale.

La comodità di ordinare comodamente da casa e con un semplice click tutto quel di cui abbiamo bisogno, la possibilità di concordare l'orario di consegna sulla base delle nostre esigenze e l'evitare insidie come il traffico delle ore di punta – e in questo periodo storico i sovraffollamenti – sono solo alcune delle ragioni alla base della crescita costante degli e-commerce.

I sapori genuini dell'Abruzzo a portata di click

Ecco perché Gerarda&Marcello, storico negozio di ortofrutta di Pescara – e che presto aprirà il nuovo punto vendita, sempre a Pescara, in Via Conte Di Ruvo 79 –, ha deciso di potenziare il proprio e-commerce e il già ben avviato servizio di consegna a domicilio della spesa.

L’interfaccia web dell’e-commerce infatti non si limita a replicare virtualmente il coloratissimo banco di frutta e verdura allestito ogni mattina in negozio da Gerarda, ma ha recentemente allargato ad altre categorie merceologiche la propria offerta gastronomica, portando direttamente a casa dei propri clienti i sapori genuini dei produttori regionali.

Grazie alla collaborazione sinergica con alcuni negozi locali – vere e proprie eccellenze del territorio abruzzese –, sull’e-commerce di Gerarda&Marcello oltre a frutta, verdura e legumi si potranno acquistare anche carne, salumi, pesce, formaggio e pane di ottima qualità a un prezzo conveniente.

Navigando sulla piattaforma si potranno infatti ordinare – insieme chiaramente ai prodotti di Gerarda&Marcello – il latte, il formaggio e i deliziosi salumi e affettati della Salumeria in Blu; le carni – ovina, bovina, suina, di pollo oltre alle salsicce e gli arrosticini – del Signore delle Pecore e il pane artigianale di Claudio il Re del Pane. Presto, inoltre, salirà a bordo un quinto negozio che contribuirà con un'ampia selezione di pesce ad arricchire la proposta dell'e-commerce.

L’e-commerce di Gerarda&Marcello, insomma, permetterà agli utenti di mettere in un unico carrello virtuale i prodotti di questi cinque negozi radicati sul territorio e ricevere a casa con una sola consegna una spesa qualitativamente ricca e a Km0.

Ma non finisce qui: Gerarda&Marcello guardano avanti e sono al lavoro per espandere ulteriormento il progetto, allargando le collaborazioni e il servizio di consegna a domicilio ad altre città della regione Abruzzo. E non solo...