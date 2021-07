Energia e telecomunicazioni: l'importanza di avere un consulente

Negli ultimi decenni ledei paesi dell’– come l’– sono state interessate dallaimpetuosa del, che oggi rappresenta la fetta principale del PIL di queste nazioni ed è ildella loro

Parallelamente a questo sviluppo del mercato legato al mondo dei servizi, è chiaramente aumentato il numero di aziende attive nel settore. Di conseguenza, per potersi affermare in un mercato così ampio e competitivo, queste realtà hanno dovuto sviluppare tratti distintivi capaci di definirle chiaramente agli occhi dell’utenza e coniugare la profonda conoscenza del proprio mercato di riferimento con un’autentica attenzione per il cliente e i suoi bisogni.

Un servizio consulenziale per le utenze energetiche e le telecomunicazioni

Ed è proprio sulla competenza da un lato e sulla cura nei confronti del cliente dall’altro che IN TEAM ha costruito il proprio successo professionale. Questa realtà pescarese, infatti, mette e disposizione di imprese, famiglie e liberi professionisti un team di consulenti con una grande esperienza nel ramo delle utenze energetiche e dei servizi legati al mondo delle telecomunicazioni.

Molti italiani non prestano grande attenzione ai consumi e ai costi legati all’utilizzo di energia – come luce e gas – o dei servizi di telefonia. Risultato? Nel corso dell’ultimo anno, in cui tra lockdown e smart working è aumentato sensibilmente il tempo medio trascorso a casa, molti di noi si sono resi conti di non avere una connettività adeguata. Altri, invece, hanno visto lievitare il prezzo delle bollette di luce e gas.

Attenzione al cliente e sartorialità

Proprio per evitare questi spiacevoli inconvenienti, i consulenti di IN TEAM svolgono un costante lavoro di affiancamento del cliente – privato o impresa che sia – al fine di individuare la soluzione più idonea per le sue esigenze così da ottimizzare i costi delle utenze energetiche e migliorare le prestazioni delle tecnologie di telecomunicazioni.

A distinguere il servizio di IN TEAM, inoltre, è anche l’approccio verso il cliente: in una giungla di offerte apparentemente identiche l’una con l’altra proposte impersonalmente dai call center, l’azienda pescarese si caratterizza per la sartorialità del proprio servizio di consulenza che ricerca soluzioni pertinenti alle concrete necessità del cliente grazie alla figura del consulente, suo vero e proprio punto di riferimento per qualsiasi esigenza.

Grazie ai consulenti di IN TEAM, insomma, i fruitori potranno sapere a chi rivolgersi per evitare problematiche relative alle utenze energetiche di luce e gas e delle telecomunicazioni.