Una vacanza di gruppo a Pescara: noleggiare un furgone

Città sul mare, a un’ora dalle vette dell’Appenino, Pescara ha origine antiche. Indicata con il nome di Ostia Aterni (“la foce dell’Aterno), il suo porto – uno dei più grandi di tutto l’Adriatico – è da sempre un importante scalo commerciale e oggi è fondamentale soprattutto per il turismo.

La posizione geografica, inoltre, costituisce un ulteriore vantaggio, perché collocata all’incrocio fra le principali vie di comunicazione tra il Nord e il Sud Italia, cosa che ha giovato non solo per quanto riguarda il settore turistico, ma anche per l’espansione e la crescita di alcune industrie, dei trasporti e del commercio.

Il mare come vero protagonista

Tra i simboli della città il Ponte del Mare, inaugurato nel 2009, che può essere percorso anche in bicicletta per ammirarne il panorama: si possono osservare la Majella e il massiccio del Gran Sasso, ma da qui si può notare anche come il fiume s’incontra col mare.

Al mare è dedicato anche un museo, proprio a pochi passi dal Ponte, il quale ospita scheletri di animali acquatici, tartarughe marine, collezioni di conchiglie e foto d’epoca che raccontano il connubio tra la città e questo elemento misterioso.

Caratteristici sono anche i cosiddetti “trabocchi”, nella zona del porto canale, vere e proprie macchine da pesca, alcune trasformate oggi in piccoli ristoranti di pesce. Così come molto conosciuta è anche la Pineta d’Avalos, detta anche “pineta dannunziana”, una riserva naturale con un lago e un teatro monumentale.

Noleggiare un furgone a 9 posti per un gita

Il mare però non è l’unica attrazione di Pescara, che si caratterizza anche per i suoi numerosi musei. A partire dal Museo Civico Basilio Cascella: una vera e propria pinacoteca nel cuore del quartiere di Porta Nuova, vanta una collezione di circa 600 opere tra pittura e scultura realizzate dall’artista Basilio Cascella e dai suoi eredi.

Un’altra attrazione è costituita senz’altro dalla casa del Poeta Gabriele D’Annunzio, in cui nacque il 13 marzo 1863 e trascorse l’infanzia fino all’età di 11 anni. La dimora sorge proprio sul corso della città antica e già nel 1927 fu dichiarata monumento nazionale: al suo interno è stata preservata l’originaria atmosfera tipicamente ottocentesca, con le decorazioni alle parete e gli arredi dell’epoca.

