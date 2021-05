Dopo le chiusure, si sta ritornando alla normalità

Negozi e centri commerciali riaprono con orari più canonici, con in serbo eventi e novità per i clienti

Dopo i lunghi periodi di chiusure e limitazioni, finalmente, ci si sta avviando verso le riaperture e a un lento ritorno alla normalità.

La situazione, infatti, sembra migliorare, consentendo di tornare ad assaporare quei piccoli piaceri quotidiani che tanto sono mancati.

Ognuno, infatti, ha voglia di dedicarsi dei momenti di semplice spensieratezza, per trascorrere del tempo in maniera piacevole, godendosi anche la tranquilla presenza di un numero più nutrito di persone.



Si preparano a riaprire cinema, palestre e diverse attività rimaste in sospeso fino ad oggi.

Anche per i Centri Commerciali si sta ritornando a fasce orarie più ampie, con aperture anche durante i weekend.

Così, tra una chiacchierata e una passeggiata, ci si può godere una serena giornata di shopping, magari cogliendo l’occasione per regalarsi qualcosa di molto estivo, come un nuovo costume. Inoltre, ci si può anche fermare a fare uno spuntino, facendosi coccolare da una pietanza appetitosa.

Un nuovo modo di raccontare lo shopping

Anche il Centro D'Abruzzo di San Giovanni Teatino si prepara alle riaperture, accompagnandole ad una serie di eventi.

Tra il ritorno all’apertura giornaliera, le numerose promozioni e le varie iniziative, c’è stato un evento di particolare interesse: la presentazione dei vincitori del concorso Centrodabruzzo Social Club.

A partire dal 21 Aprile, infatti, il Centro Commerciale ha avviato un casting per trovare degli influencer che parlassero, ai propri follower, del brand dell’Orsetto (è, infatti, l’Orso del Parco Nazionale d’Abruzzo, mascotte del Centro Commerciale, ad accogliere i clienti).

Lo scopo era selezionare degli influencer che, attraverso stories e post pubblicati sui propri profili, raccontassero il Centro D’Abruzzo e le sue peculiarità.



Influencer alla riscossa

La risposta è stata entusiasta: sono state, infatti, ben 400 le candidature, tra cui la giuria tecnica ha selezionato 30 finalisti, durante la tappa instore tenutasi il 20 Maggio.

Lo show che ne è derivato è stato molto coinvolgente, anche se tenuto in forma privata. Uno spettacolo volto a segnare la ripartenza del Centro Commerciale D’Abruzzo, con allegria e grande energia.



La giuria era costituita da esperti del settore, capitanati dalla Presidente di giuria Claudia Campli, area manager Igd e Shopping Center Manager del Centro D'Abruzzo. A lei, si accompagnavano Franco Di Marzio, Giulia D'Ostilio (Event Manager della Gadoò Eventi), Alessia Cetrullo e Mariolina Di Martile (Social Media Manager della Digital Planner).

Al termine dell’evento, dopo un’approfondita valutazione, la giuria ha selezionato i 12 finalisti, scelti per rappresentare il Centro D’Abruzzo per i prossimi 3 mesi: sono persone con inclinazioni e passioni di vario genere, dalla gastronomia alla comunicazione, dallo sport all’alta moda.

Un gruppo variegato, ma guidato dal medesimo entusiasmo.

Ovviamente, essere stati selezionati offre dei vantaggi agli influencer, che, infatti, avranno diritto ad uno shooting professionale, 1 Gift Card del valore di 100€ da spendere presso i negozi del Centro D'Abruzzo, la possibilità di vincere outfit tramite i game del contenitore e, ovviamente, l’ulteriore notorietà, guadagnata grazie ai social del Centro.

Si tratta dell’inizio di una nuova avventura per Noemi, Domiziana, Alessandro, Diana, Francesca, Jasmine, Serena & Ilaria, Joele, Melany, Martina e Serena.

Per conoscere meglio tutti gli influencer, e rimanere aggiornati riguardo alle novità e le anticipazioni che il Centro D’Abruzzo ha in serbo, è possibile seguire la pagina Facebook.