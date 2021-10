Un centro commerciale in festa: una tre giorni da non perdere per valorizzare i propri operatori

Con l’arrivo della– e di conseguenza di giornata sempre più fredde, più corte e più piovose – può dirsi ufficialmente finita la stagione delle gite fuori porta all’aria aperta.

Tuttavia, questo non equivale a rassegnarsi a passare i propri weekend chiusi in casa: basta semplicemente pianificare in modo differente i propri fine settimana.

Sfilate, musica e performance artistiche

Per esempio, per chi abita nei pressi di Pescara e Chieti è in arrivo un appuntamento da non perdere: dal 15 al 17 ottobre – dalle 16.30 alle 20.00 di ciascun giorno – si terrà presso il Centro D’Abruzzo di San Giovanni Teatino “Il centro al centro”, una tre giorni in cui i tenants del centro commerciale saranno i principali protagonisti.

Gli operatori del centro, infatti, proporranno ai visitatori una serie di attività nelle gallerie e nelle piazze del centro commerciale per far conoscere i propri prodotti e i propri servizi, così da dare un assaggio di quel che si può trovare negli oltre 50 negozi del Centro D’Abruzzo.

“Il centro al centro” sarà innanzitutto un evento a trazione fashion: l’appuntamento prevederà tante sfilate – che vedranno impegnate anche le ragazze del concorso di bellezza Miss Adriatico – che proporranno gli outfit dei negozi, mentre le vetrine degli store del centro saranno appositamente allestite per l’occasione.

Ma non solo: durante i tre giorni si susseguiranno performance artistiche di ogni genere che vedranno protagonisti acrobati, body pointer, street artist, musicisti e tanto altro.

Sabato 16 ottobre saranno presenti I GIOVANI ACCADEMICI di Ortona, realtà giovanile già operante sul territorio da oltre 10 anni per la formazione di giovani musicisti. L’Orchestra è composta da ragazzi dai 12 ai 19 anni provenienti da tutto Abruzzo.

Centro d’Abruzzo: un centro commerciale all’avanguardia

Quello proposto da Centro D’Abruzzo, insomma, sarà un weekend fitto di eventi, emozioni, momenti speciali e novità. Si parlerà anche di nutrizione con la dott.ssa Birleffi e di viaggi con le consulenti di Robintur.

Nei tre pomeriggi sarà presentato il servizio di Personal Style Coach a cura di Paola Bagalini.

Sarà questa l'occasione anche per lanciare lo Spotify del Centro d'Abruzzo con poadcast registrati durante questa tre giorni di eventi.

Con “il centro al centro” il Centro D’Abruzzo si conferma un centro commerciale all’avanguardia e aperto all’innovazione, capace di diventare un punto di riferimento per il territorio circostante grazie alla propria intraprendenza e capacità di organizzare eventi.