Impegno raddoppiato per la Solaris Motorsport nell'EuroNascar, la cui stagione scatterà ufficialmente la prossima settimana sul tracciato di Valencia con le prime 4 gare della stagione. La squadra di Pescara schiererà la Camaro #12 per Francesco Sini e Alina Loibnegger. Inoltre supporterà la Mustang #27 di Pierluigi Veronesi.

Entusiasta Francesco Sini, pilota, team maneger e anima, assieme alla sorella Laura, della Solaris Motorsport: "È stato un inverno lungo e complicato, abbiamo lavorato duramente per mettere in piedi questo programma quando tutto sembrava dovesse saltare. Momenti difficili, li abbiamo messi alle spalle, ora guardiamo avanti e cerchiamo di essere il più competitivi possibile a Valencia. Sarà arduo come al solito ma più complicato, gestiremo una seconda vettura, un bell'impegno dal punto di vista tecnico. Voglio ringraziare Pierluigi Veronesi e Francesco Vignali per la fiducia che ci hanno accordato".

Quello in Spagna sarà il primo di 7 appuntamenti che nel corso dell'anno toccheranno anche Most, Brands Hatch, Hockenheim, Rijeka, Zolder con il gran finale atteso sul tracciato romano di Vallelunga: "Non vedo l'ora che cominci la stagione e di iniziare a lavorare a stretto contatto con il team. Il mio obiettivo per il 2021 è quello di continuare nel mio processo di miglioramento e crescita nelle competizioni e soprattutto nel mondo Nascar. Un ringraziamento particolare va ai miei sponsor, senza i quali non sarebbe stato possibile tutto questo", ha commentato la Loebnegger, che ha preso parte nelle passate edizioni alla Divisione Club della Nascar Whelen Euro Series.