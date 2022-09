Rinviato per maltempo il "Giro in auto d'epoca alla scoperta dei borghi di Spoltore"

Salta il "Giro in auto d'epoca alla scoperta dei borghi di Spoltore". In considerazione delle negative previsioni meteo, infatti, l'evento del prossimo 25 settembre è stato rimandato a data da destinarsi. Lo fa sapere, in una nota, il Comune di Spoltore.

"Da anni ormai organizziamo con regolarità eventi di promozione del nostro territorio", ha sottolineato la sindaca Chiara Trulli. "È la formula di Spoltour, che continueremo ad alimentare e potenziare nei prossimi anni".

"L'ampiezza e varietà del territorio comunale si presta ad iniziative di questo genere", prosegue l'assessore alla cultura Roberta Rullo. "I cinque borghi possono diventare una vetrina, non solo delle bellezze paesaggistiche, ma anche della nostra storia: il legame con il mondo dell'automobilismo è per questo uno dei più naturali e funzionali".