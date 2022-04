In moto per combattere la violenza sulle donne, l'evento a Pescara

Domenica 8 maggio il gruppo di motocicliste tutto al femminile "Centaure on the road" ha organizzato una manifestazione a livello nazionale per combattere la violenza sulle donne. Per ogni regione d'italia è stata scelta una città da percorrere in moto con successivo ritrovo in piazza che sarà supportato dalle associazioni del territorio che si occupano di questa delicata tematica.

Per l'Abruzzo è stata selezionata Pescara. L'evento, che si terrà anche con la pioggia, prevede il raduno alle ore 10 in piazza Sacro Cuore, cui seguirà un giro per le strade della città e il ritorno in piazza, dove ci sarà un incontro con l'assessore comunale al disagio sociale Nicoletta Di Nisio e l'associazione Ananke. Infine è previsto il pranzo. Tutti sono invitati a partecipare.