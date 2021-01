Nuovo autovelox fisso lungo la Tiburtina a Scafa, sarà attivo h24

Un nuovo autovelox lungo la strada statale Tiburtina Valeria nel territorio comunale di Scafa.

Ad annunciare l'entrata in funzione del dispositivo per la rilevazione elettronica della velocità dei veicoli in transito è il sindaco Maurizio Giancola.

L'autovelox sarà installato sulla strata statale 5, la Tiburtina Valeria, al km 201+050.

Il dispositivo elettronico bidirezionale sarà installato sul palo semaforico ubicato all'intersezione tra la Tiburtina Valeria e via Castellari.

L'autovelox funzionerà 24 ore al giorno e sarà attivo a partire da lunedì 1 marzo.