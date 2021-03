Il driver pianellese Francesco Di Tommaso pronto per il trofeo Supercup

Il driver pianellese Francesco Di Tommaso è pronto per il trofeo Supercup in programma nel fine settimana. Il team per il quale sta attualmente gareggiando il giovane pilota è la squadra corse ternana BlackCars, con cui lo stesso Francesco ha intenzione di togliersi tante soddisfazioni a livello sportivo.

La gara di Rs Challenge, valida per l'inizio della stagione 2021, si correrà i prossimi 27 e 28 marzo all'autodromo dell'Umbria "Mario Umberto Borzacchini", conosciuto anche semplicemente come autodromo di Magione.

Il calendario prevede sabato 27 la Gara 1 a partire dalle ore 16 e domenica 28 la Gara 2 a partire dalle ore 9.30; la manifestazione verrà trasmessa in diretta televisiva sul canale 813 del bouquet di Sky e sul sito Internet www.msmotors.tv.