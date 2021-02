Autovelox in via di Sotto, ufficializzata l'entrata in servizio del nuovo dispositivo

Il Comune di Pescara ufficializza l'entrata in servizio del nuovo autovelox in via di Sotto nella zona dei Colli.

Il nuovo dispositivo per il controllo elettronico della velocità sarà operativo a partire da lunedì 22 febbraio.

Dunque, a partire da questa data, i veicoli che supereranno i 30 km/h verranno fotografati e gli automobilisti riceveranno la contravvenzione.

Dall'amministrazione comunale fanno sapere come sia terminata la fase di pre-esercizio dell'impianto prevista dalla normativa ed è terminata l'installazione della segnaletica verticale che avverte gli automobilisti della presenza del dispositivo di controllo.

«Un intervento che si è reso necessario a causa dell'alta incidentalità di quella strada», ribadisce l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, «sulla quale da anni esiste una "zona trenta" costantemente ignorata da molti automobilisti. La presenza di un istituto scolastico dovrebbe essere per tutti un ulteriore invito alla prudenza. Si tratta di una via di collegamento importante, che attraversa un'area residenziale, che purtroppo ha continuato a manifestare nel tempo molte criticità. Si rende quindi necessaria la presenza di un presidio fisso che ci restituisca una strada più sicura per tutti, anche per gli stessi automobilisti».

Da tempo la polizia municipale, in base all'analisi dei dati, chiedeva che la strada fosse sottoposta a un sistema di monitoraggio e, di recente, anche molti cittadini hanno proposto l'installazione di dispositivi utili a indurre una maggiore consapevolezza in chi è abituato a percorrere via di Sotto a una velocità non esattamente conforme a quella prevista per una strada di città e ad alta densità di popolazione.