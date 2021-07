Autovelox, ancora un controllo con lo Speed Scout a luglio in 4 comuni

Autovelox con il sistema Speed Scout.

Ancora un controllo in questo mese di luglio lungo alcune strade della provincia di Pescara per un nuovo servizio di accertamento e contestazioni.

La polizia provinciale comunica che un nuovo controllo della velocità dei veicoli e non solo nel territorio di 4 comuni del Pescarese è previsto dopodomani, venerdì 30 luglio.

A farlo sapere è il comandante Giulio Honorati che comunica di aver predisposto un servizio di accertamento e contestazioni tramite Speed Scout.

I controlli riguarderanno esclusivamente il superamento dei limiti di velocità, della revisione del veicolo e dell'assicurazione Rca.

Queste le strade interessate dai controlli: strada provinciale 20, strada provinciale 20B, strada provinciale 21, strada provinciale 22, strada provinciale 23, strada provinciale 23B e strada provinciale 24 nei territori comunali di Cappelle sul Tavo, Moscufo, Pianella e Spoltore.