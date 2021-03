Autovelox in provincia di Pescara, controlli con lo Speed Scout in 7 comuni a marzo

Autovelox con il sistema Speed Scout in diverse strade della provincia di Pescara per un controllo previsto nel mese di marzo.

La polizia provinciale fa sapere che un nuovo controllo nel territorio di 7 comuni del Pescarese è in programma nella giornata di domani, giovedì 25 marzo.

Il comandante Giulio Honorati comunica di aver predisposto un servizio di accertamento e contestazioni tramite Speed Scout.

I controlli riguarderanno esclusivamente il superamento dei limiti di velocità, della revisione del veicolo e dell'assicurazione Rca.

Queste le strade che attraversano i comuni di Manoppello, Scafa, Bolognano, Popoli, Lettomanoppello, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria nei quali verranno eseguiti i controlli: