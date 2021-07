Autovelox nelle strade provinciali, controlli con lo Speed Scout in 6 comuni

La polizia provinciale informa che una verifica nel territorio di 6 comuni del Pescarese è in programma dopodomani, venerdì 16 luglio

Autovelox con il sistema Speed Scout lungo diverse arterie stradali della provincia di Pescara per un nuovo controllo della velocità e non solo programmato in questo mese di luglio.

La polizia provinciale informa che un nuovo controllo nel territorio di 6 comuni del Pescarese è previsto dopodomani, venerdì 16 luglio.

Il comandante Giulio Honorati comunica di aver predisposto un servizio di accertamento e contestazioni tramite Speed Scout.

I controlli riguarderanno esclusivamente il superamento dei limiti di velocità, della revisione del veicolo e dell'assicurazione Rca.

Queste le strade interessate dai controlli (strada provinciale 44, strada provinciale 43, strada provinciale 41, strada provinciale 40, viale del Lavoro, strada statale 81) che attraversano i seguenti comuni: Alanno, Cepagatti, Cugnoli, Nocciano, Rosciano, Scafa.