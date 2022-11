Autovelox, i controlli della velocità previsti a novembre nelle gallerie della circonvallazione

Autovelox con il sistema Scout Speed nelle gallerie San Silvestro e Le Piane della circonvallazione anche nel mese di novembre.

I controlli elettronici della velocità verranno eseguiti dalla polizia locale di Francavilla al Mare che ha ufficializzato giorni e orari nei quali sono previsti.

Come riferisce ChietiToday, i controlli saranno eseguiti sia all'interno delle gallerie che lungo le rampe di accesso della variante Anas strada statale 714.

I controlli elettronici verranno eseguiti in modalità dinamica in questi giorni e in questi orari: 4 novembre ore 7:00 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 7 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 9 novembre 7 – 09:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 11 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 14 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 16 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 18 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 21 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 23 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 25 novembre 7 – 9,30, 12 – 15:30, 17 – 20; 28 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20; 30 novembre 7 – 9:30, 12 – 15:30, 17 – 20.