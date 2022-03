Autovelox con lo scout speed, tornano i controlli nelle gallerie della circonvallazione: i giorni di marzo

Autovelox nelle gallerie della circonvallazione tra Pescara e Francavilla al Mare, tornano i controlli con il sistema Speed Scout nel mese di marzo.

Infatti la polizia municipale ha comunicato giorni e orari nei quali l'automobile con tabella sul tetto sarà operativa per controllare i veicoli in transito, come riferisce ChietiToday.

I controlli riguardano sia il rispetto dei limiti di velocità ma anche di verificare la revisione del veicolo e di controllare la presenza dell'assicurazione Rca.

Di seguito i giorni e gli orari nei quali il servizio sarà eseguito nel mese di marzo.