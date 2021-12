Disattivato l'autovelox lungo la Tiburtina Valeria a Scafa

Sospeso il funzionamento dell'autovelox lungo la strada statale 5, la Tiburtina Valeria, a Scafa.

Il sistema per il rilevamento della velocità è stato disattivato da questa mattina, giovedì 2 dicembre, alle ore 9.

«Da oggi», fanno sapere dal Comune di Scafa, «il servizio di controllo della velocità è sospeso fino a data da destinarsi. È giunto al termine l'affidamento diretto alla società che ha gestito l'impianto fino a oggi, per cui l'amministrazione comunale di Scafa dovrà istruire una gara d'appalto per il futuro l'affidamento nell'anno 2022. Questa sospensione temporale servirà anche ad analizzare i dati sulle tipologie di sanzioni effettuate e sulle velocità massime rilevate, sulla sicurezza stradale, sulla viabilità e sul futuro utilizzo dello strumento in un ottica di prevenzione stradale».