A Pianella entra in funzione l'autovelox lungo la Statale 81, multe a chi supera i 50 km/h

L'autovelox è stato installato nei mesi scorsi nel tratto che va da via santa Maria a Lungo fino al confine con Loreto Aprutino con direzione Penne

È stato attivato ufficialmente ed è entrato in funzione a partire da oggi, giovedì 20 maggio, l'autovelox installato lungo la strada statale 81 nel territorio comunale di Pianella.

Come aveva fatto sapere il sindaco Marinelli, il dispositivo è necessario per garantire la sicurezza stradale e dei residenti nonostante il 18 giugno 2020 l'Anas abbia portato a 50 km/h il limite massimo di velocità nel tratto dal chilometro 117,4 al chilometro 121,160.

Dunque, a partire da oggi, chi supererà questo limite di velocità si vedrà fotografata la targa dell'auto e riveverà la conseguente multa. Come aveva detto il sindaco Marinelli la fase sperimentale era necessaria per far abituare la cittadinanza all'autovelox, da oggi invece scatteranno le contravvenzioni.