Autovelox, i controlli previsti a Loreto Aprutino nel mese di gennaio

Autovelox per il controllo elettronico della velocità a Loreto Aprutino nel mese di gennaio 2021 nelle strade del territorio comunale.

Il Comando della polizia locale del centro in provincia di Pescara ha diffuso il calendario delle giornate nelle quali saranno attivi i dispositivi per il controllo della velocità nel mese di gennaio 2020.

Il fine dei controlli è quello di contrastare il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Il calendario degli autovelox è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e prevede i controlli elettronici della velocità nei seguenti giorni: