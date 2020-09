Autovelox Circonvallazione Pescara-Francavilla, i controlli previsti a settembre nelle gallerie

Autovelox Pescara-Francavilla al Mare nelle gallerie della circonvallazione con il sistema Speed Scout nel mese di settembre.

Per questo mese l'apposita automobile della polizia municipale francavillese sarà attiva per eseguire i controlli in 7 giornate.

Gli agenti, attraverso il sistema Speed Scout (con tanto di pannello lumimoso sul tetto della vettura) effettueranno nelle gallerie "Le Piane" e "San Silvestro" per sette volte in questo mese di settembre i controlli dinamici della velocità lungo la variante della strada statale Adriatica 714.

Questi i giorni nei quali, dalle ore 6 alle 12 e dalle 14 alle 20, l'auto della polizia municipale potrà essere (in modo non continuativo) nelle due gallerie con l'obiettivo di controllare la velocità dei veicoli in transito e la regolarità degli stessi: